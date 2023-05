Zware bergetappe wordt stevig ingekort door snertweer: van 200 naar 74 kilometer

Lodewyck: "Een goed compromis"

"Voorlopig is het goed weer aan de Croix de Coeur en hoop ik dat de rit nu op deze manier behouden blijft", laat Klaas Lodewyck, ploegleider van Soudal - Quick Step weten.



"We stappen dadelijk in de bus voor een kleine twee uur. Dat is wel eventjes. Het is natuurlijk beter dan de renners dit weer te laten trotseren. Het is al heel slecht weer geweest en er zijn ook heel wat zieken. Volgens mij is dit een goed compromis."

"Of we een ander soort rit zullen krijgen? Waarschijnlijk wel, maar ik denk dat de beste renners zich sowieso zullen tonen vandaag."