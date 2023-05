Schorsing Dante Vanzeir zit erop: "Ploeg heeft unaniem beslist hem weer op te nemen"

Het avontuur van Dante Vanzeir in de Verenigde Staten begon met een serieuze valse noot. Dat verhaal is intussen genoegzaam bekend. Maar na zes matchen aan de zijlijn krijgt hij nu een kans om de racismerel te doen vergeten door weer gewoon te voetballen.

Hij mag nu zondag in principe weer spelen tegen Montréal. Een thuismatch. Dat kan gevoelig liggen want een deel van de fans liet na het incident duidelijk merken dat ze Vanzeir liever kwijt dan rijk waren.

Daarom bracht de club haar abonnees op voorhand op de hoogte van de terugkeer van Vanzeir in de ploeg.

"De schorsing van Vanzeir is voorbij. We willen graag laten weten dat zijn ploegmaats bij een anonieme stemming unaniem voor zijn terugkeer gekozen hebben." Hij traint ook weer mee met de ploeg.

"In de tussentijd heeft Dante verschillende sessies gevolgd over culturele gevoeligheden, over emotionele geladenheid en over hoe je fouten kan rechtzetten. En hij zal ook in de toekomst aan zichzelf blijven werken. Dit is opnieuw een stap vooruit. Vanzeir blijft zijn verantwoordelijkheid opnemen."

Benieuwd of hij ook effectief al minuten zal mogen maken.