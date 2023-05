RETRO: Ook in deze drie ritten gooiden helse weersomstandigheden roet in het eten

Tour de France 1996, etappe 9 - "Einladen"

De etappe zou normaal starten in Val d'Isère, daarna zou de Col d'Iséran volgen. Maar al snel wordt beslist om dat hele stuk uit het parcours te halen. De weersomstandigheden laten niet toe dat er gekoerst wordt. Het hele peloton stapt dan maar in de wagens en rijdt naar de voet van de Galibier.

"De Tour moet hier zo snel mogelijk weg, want het weer heeft zich van seizoen vergist", zegt Michel Wuyts over de negende etappe in de Tour van 1996. Het sneeuwt en vriest in Frankrijk, de koersomstandigheden zijn onmenselijk.

Milaan-San Remo 2013 - Danteske editie

Tour de France 2019, etappe 19 - Colombiaans ijskonijn

De ingekorte etappe van de Tour in 2019 ligt nog het meest vers in ons geheugen. Net als in 1996 zorgt de Val d'Isère voor miserie. Modderstromen, sneeuw en ijs in de afdaling van de Col de l'Iséran dwingen de organisatie om tijdens de koers de rit alsnog in te korten.

Op de Col de l'Iséran, de vierde beklimming van de dag en tevens het dak van de Tour, ontbindt Egan Bernal zijn duivels. Gele trui Julian Alaphilippe moet passen, enkel Simon Yates kan nog even volgen. Bernal komt uiteindelijk alleen boven, met een kleine voorsprong op Yates.

Na de Col del'Iséran wacht de renners nog een afdaling vooraleer ze aan de slotklim kunnen beginnen. Bernal en Yates, die in het eerste stuk van de afdaling het gat naar de Colombiaan gedicht had, krijgen daar plots te horen dat ze de remmen mogen toeknijpen.

De omstandigheden in het vervolg van de afdaling zijn te hectisch, sneeuwruimers krijgen de baan niet vrij. De organisatie beslist dan maar om de etappe te stoppen op de top van de Iséran. Bernal pakt zo de gele trui over en wint uiteindelijk de Tour.