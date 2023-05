Belgian Cats openen EK-voorbereiding met zege in Servië dankzij 26 punten van Meesseman

De Belgian Cats zijn woensdag richting Servië vertrokken voor een korte stage en 2 oefenmatchen. Achter gesloten deuren begonnen de Cats sterk aan de wedstrijd tegen Servië (29-38 bij de rust) en hielden ze 2 punten over op het einde: 64-66.

Bezieler van de overwinning was vooral Emma Meesseman. De sterspeelster van de Belgian Cats was goed voor 26 punten, 6 rebounds en 4 assists. Ze kreeg qua punten vooral steun van Elise Ramette (15 punten).

Bondscoach Rachid Méziane is niet van de partij in Servië, net als speelsters Julie Allemand, Hind Ben Abdelkader, Julie Vanloo en Kyara Linskens. Die laatste 2 zijn net uitgeschakeld in de play-offs in Frankrijk, de eerste 3 spelen daar de finale.

Laure Resimont heeft ook niet de verplaatsing naar Servië gemaakt. Ze herstelt van een neusbreuk en hoopt volgende week met een masker weer individueel te kunnen trainen.

Servië is in juni de titelverdediger op het EK basketbal. Twee jaar geleden hield Servië de Belgian Cats met 1 punt verschil uit de EK-finale. Ook de Servische ploeg was nog niet op volle sterkte.