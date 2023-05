Roger Habsch snoept wereldrecord van van Peter Genyn weer af

Het wereldrecord op de 100 meter in de T51-klasse is weer van eigenaar veranderd. Op een meeting in Zwitserland snelde Roger Habsch naar de zege in 19"32 en dat is bijna 3 tienden sneller dan het 4 dagen oude record van Peter Genyn.

Tot zondag had Habsch het wereldrecord in handen met 19"68, maar verloor het op de internationale wheelermeeting van Oordegem aan Genyn. Habsch wilde meteen revanche nemen en deed dat in Zwitserland.

"Dit had ik helemaal niet verwacht", gaf Habsch toe. "De omstandigheden waren gunstig voor een mooie prestatie: een snelle piste, de wind zat goed... Maar het is vooral het werk in de voorbereiding dat vruchten heeft afgeworpen."

"Ik ben acht kilogram afgevallen, ik heb wat aanpassingen gedaan aan mijn wheeler. Dat heeft allemaal geloond, ook al kan ik het moeilijk geloven want het is een superchrono. Ik ben heel blij dat ik mijn wereldrecord heb heroverd."

Achter Habsch kwam de Fin Toni Piispanen (20"15) kwam als tweede over de streep in Zwitserland, voor Peter Genyn (20"22).