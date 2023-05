Dimitri Van den Bergh geeft zijn Premier League-afscheid kleur met zege tegen wereldkampioen Michael Smith

Maar starten tegen Michael Smith, dat is geen cadeau. Toch begon Van den Bergh in Aberdeen hoopgevend met een snelle finish op dubbel 8 en een break op het spel van de wereldkampioen.

Van den Bergh werpt duidelijk heel ontspannen, geholpen door de wetenschap dat hij zeker niet op de laatste plaats zal eindigen. Eerder op de avond verloor Peter Wright al zijn match waardoor die op de 8e en laatste plaats zal eindigen in deze competitie.

Onze landgenoot breekt niet 1 keer, maar wel 2 keer door het spel van Michael Smith. Hij stoomt door naar 4-0. Smith heeft duidelijk een mindere dag en mist veel op de dubbels.

Maar ook al zit hij niet in de wedstrijd, de wereldkampioen kan je best niet te veel ruimte geven. Even lijkt Smith nog terug te komen, maar Dimitri slaat met een 132-finish het laatste restje hoop de kop in.

En ook al heeft die laatste finish nog wat voeten in de aarde, bij een derde kans om de match te winnen is het wel raak: 6-4.