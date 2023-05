LIVESTREAM: Belgian Cats oefenen opnieuw tegen Griekenland in EK-voorbereiding

clock 22:12

22 uur 12. Simpele oefenzege voor de Cats. De Griekse vrouwen hebben in hun eerste van twee oefenmatchen op Belgische bodem niet veel in de pap kunnen brokkelen tegen de Belgian Cats. Bij de rust stonden ze al 13 punten in het krijt: 42-29. Omdat de Belgen in het 4e kwart iets lakser en onzorgvuldiger waren, leek het erop dat Griekenland de schade nog min of meer kon beperken. Maar een Belgisch slotoffensief zorgde er alsnog voor dat het verschil aanzienlijk was: 83-60. Zondag treffen België en Griekenland elkaar opnieuw, maar dan in Eigenbrakel. .