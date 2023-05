Kondigt Rafael Nadal morgen aan dat hij voor het eerst sinds 2004 ontbreekt op Roland Garros?

De dood, belastingen en Rafael Nadal op Roland Garros.



Dat leken de zekerheden in het leven, maar zelfs dat laatste blijkt nu toch niet het geval te zijn. Want volgens alle Spaanse media moet de recordhouder met pijn in het hart verstek geven voor zijn favoriete toernooi, waar hij sinds 2004 ieder jaar op de afspraak was.

In 17 edities verloor Nadal zelfs maar drie wedstrijden op het iconische gemalen baksteen, zelden was de dominantie op een sporttoernooi zó groot.



Helemaal als een verrassing zou de afzegging van de Spanjaard evenwel niet komen. Na zijn opgave in de tweede ronde van de Australian Open door een heupprobleem kwam Nadal, die toen erg geëmotioneerd was, niet meer in actie.

Volgens de eerste berichten zou de legende twee maanden out zijn, maar het letsel bleef Nadal parten spelen. De recordhouder miste alle voorbereidings-toernooien op gravel en zonder verrassingen nu dus ook de belangrijkste Grand Slam.

Ongetwijfeld is het zelfs voor de mentaal ijzersterke Nadal een zware klap om te incasseren.

Geraakt hij wel op tijd fit voor Wimbledon? Of zijn de fysieke en mentale littekens op zijn 36e zo groot dat straks een definitief afscheid volgt?

Nadal geeft donderdag om 16 uur een persconferentie waarop die antwoorden moeten volgen.