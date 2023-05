Girobaas Mauro Vegni: "Corona? Het slechte weer baart me meer zorgen"

Corona houdt de Giro in een wurggreep. "Het is een probleem dat we niet gewenst hebben", verdedigt koersbaas Mauro Vegni zich.

Vanochtend vielen nog eens 8 renners uit. "Het is een geval van overmacht. Ikzelf moet de Giro in Rome krijgen, dat is het belangrijkste."

"Dit weekend zal er waarschijnlijk een communiqué verzonden worden waarin we onderzoeken wat er de voorbije 2 weken gebeurd is."

"Maar nu moet ik aan Rome denken. Dat het slechte weer ons niet helpt? Absoluut. Dat baart me momenteel meer zorgen."

Vegni wil voorzorgsmaatregelen nemen, maar verwijst nog eens naar wat de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gezegd heeft over het virus. Dat is voor hen geen gezondheidscrisis meer.

De exit van Remco Evenepoel lag zwaar op de maag bij Vegni omdat hij en de organisatie niet op de hoogte waren gebracht.

"Als je zo'n renner verliest, dan sta je een belangrijk stukje af. Maar wij moeten vooruit kijken: er zijn nog renners die strijden en we moeten hen de beste omstandigheden voorschotelen."

Vegni sprak gisteren met Patrick Lefevere over de zaak-Evenepoel. "Het was een vriendschappelijke babbel. Ik heb mijn standpunt gedeeld, hij het zijne. Iedereen trekt daar zijn conclusies uit."