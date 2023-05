Federatie geeft scheidsrechtersfout toe: Teddy Riner had 11e wereldtitel judo niet mogen winnen

Teddy Riner had zijn elfde wereldtitel in het judo bij de zwaargewichten niet mogen winnen. In het finaleduel beging de scheidsrechter een cruciale fout waarbij de tegenstander van Riner, de Rus Inal Tasojev, onterecht het beslissende punt niet toegekend kreeg. "De IJF Arbitragecommissie verontschuldigt zich ten zeerste", klonk het.