Belgian Cats maken in oefencampagne ook brandhout van Turkije

Net als 2 dagen geleden hebben de Belgian Cats zondag gewonnen van Griekenland in een oefenwedstrijd. In Eigenbrakel was het verschil nog iets groter dan vrijdag: 86-57. Dankzij een ultieme score van Mununga stond er nog bijna een verschil van 30 punten op het bord. Het publiek genoot met volle teugen van de buzzerbeater, ook al bleek het net geen driepunter, wel een tweepunter. De Belgian Cats trekken komende week naar Spanje voor hun tweede buitenlandse stage in deze EK-voorbereiding. In Cordoba zullen ze zaterdag oefenen tegen Turkije en zondag tegen Spanje.

22 uur 12. Simpele oefenzege voor de Cats. De Griekse vrouwen hebben in hun eerste van twee oefenmatchen op Belgische bodem niet veel in de pap kunnen brokkelen tegen de Belgian Cats. Bij de rust stonden ze al 13 punten in het krijt: 42-29. Omdat de Belgen in het 4e kwart iets lakser en onzorgvuldiger waren, leek het erop dat Griekenland de schade nog min of meer kon beperken. Maar een Belgisch slotoffensief zorgde er alsnog voor dat het verschil aanzienlijk was: 83-60. Zondag treffen België en Griekenland elkaar opnieuw, maar dan in Eigenbrakel. .