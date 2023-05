Samen uit samen thuis: luitenant Michael Schär volgt Greg Van Avermaet in afscheidstournee

Greg Van Avermaet was in het peloton vaak aan de zijde van Michael Schär te vinden.

"Wat een ongelofelijke reis is het geweest. Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben", schrijft Schär in een statement op Instagram.

"Aan het einde van het seizoen kijk ik ernaar uit om meer tijd door te brengen met mijn twee zoontjes. Maar tot het zover is, zal ik mij helemaal leegrijden voor de ploeg."

Schär en Van Avermaet konden het zowel op als naast de fiets goed met elkaar vinden. Zo deelden ze steevast de kamer tijdens wedstrijden en trainingsstages.



Een veelwinnaar was Schär allerminst. De tempobeul schikte zich dan ook vrij snel in een schaduwrol als knecht. En als hij dan eens in de schijnwerpers kwam, was dat eerder ongelukkig.



Denk maar aan "Bottlegate". Twee jaar geleden werd Schär tijdens de Ronde van Vlaanderen prompt uit koers genomen nadat hij zijn bidon looste op een plaats waar dat niet mocht.