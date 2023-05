Marcelo Bielsa is de nieuwe bondscoach van Uruguay

Voor Marcelo Bielsa wordt het de eerste job sinds zijn ontslag bij Leeds in februari 2022. Hij volgt bij Uruguay Diego Alonso op, die na een vroege exit op het WK in Qatar aan de kant werd geschoven. De voornaamste opdracht van Bielsa wordt Uruguay naar het WK van 2026 in Canada, Mexico en de VS loodsen.

Aan die opdracht begint hij volgende maand met oefenwedstrijden tegen Nicaragua en Cuba. In september volgen dan de eerste kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap. De eerste echte test wordt de Copa America in 2024. Ook die wordt in de VS gespeeld.