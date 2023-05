Manchester City, Bayern München, PSG... Wie wordt dit weekend kampioen in Europese topcompetities?

Manchester City wordt kampioen

In de Premier League lijken de kaarten geschud. Met 4 punten voorsprong en nog één wedstrijd meer achter de hand, door het overlijden van The Queen weet u wel, lijkt de titel Manchester City niet meer te kunnen ontglippen.

Als City dit weekend thuis wint van Chelsea is het sowieso kampioen. Maar in het geval dat Arsenal zaterdag verliest op het veld van Nottingham Forest kunnen KDB en co de champagne op zaterdag al ontkurken.

Voor de overgebleven Champions League-tickets is het nog razend spannend. Zowel Newcastle, Manchester United als Liverpool staan nek-aan-nek. Liverpool is in het nadeel want zij hebben al één match meer gespeeld. Brighton, met nog 2 matchen achter de hand, kan zelfs nog voor een stunt zorgen.

In de degradatiestrijd zit Leicester City, met z’n Belgische enclave, in een lastig parket en voor hen kan het dit weekend over and out zijn. Met een uitwedstrijd in Newcastle staan The Foxes voor een aartsmoeilijke opdracht, terwijl rechtstreekse concurrenten Leeds en Everton op papier gemakkelijkere tegenstanders treffen.