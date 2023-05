Karl en José na kletsnatte dag: over wielerkaas, de nieuwe Fuglsang en 121 vogels

Karl: "Magnus Cort wint zijn 9e etappe in een grote ronde. Heeft zijn ervaring hem geholpen?" José: "Ja en neen. Eerlijk: die 2 gezellen - Derek Gee en Alessandro De Marchi - moeten nog wielerkaas eten. Ze hebben niet te veel tegenstand geboden en ze hebben meer achter elkaar gekoerst dan tegen de snellere Cort." Karl: "Hoe zou jij het hebben opgelost?" José: "Je moet eerst en vooral de benen hebben, maar De Marchi moest het gat niet proberen te dichten op Gee. En toen Cort terugkwam, bleef Gee nog even rijden. Maar ondanks alle technieken en theorieën zou Cort moeilijk te kloppen geweest zijn." Karl: "Ze hadden elk om beurt kunnen aanvallen." José: "De Marchi is blijkbaar de nieuwe Jakob Fuglsang. Hij rijdt altijd. Neem hem mee en je bent weg." Karl: "Hij heeft dit jaar al 1.100 km voorop gereden." José: "Hij is een godsgeschenk en rijdt bijna altijd tot de streep. Bijna, want een paar dagen geleden in Napels niet."

"Ik lig niet om 21 u in mijn bed"



Karl: "Derek Gee werd zaterdag 2e na een onklopbare Ben Healy en nu weer. Op zijn 25e is hij een oude neoprof." José: "Hij kan overleven. Als hij vrij komt, zal hij gewild zijn op de markt, maar zijn koersfeeling moet nog wat groeien." Karl: "De Canadese pistebondscoach heeft hem lang richting de ploegenachtervolging geduwd, maar na de Spelen is hij zich op de weg gaan concentreren." "Ik heb me geïnformeerd bij zijn ploegmakker Sep Vanmarcke: hij is een specialleke. Hij ligt elke dag om 21 u in zijn bed en is een enorme vogelliefhebber." "Toen hij in maart in België toekwam, had hij zijn lijstje bij. Sinds 1 januari had hij 121 verschillende vogels gespot." José: "Met die vogels kan ik me vergelijken, met om 21 u in bed liggen niet."

Aangename kennismaking, Derek Gee.

"Dit zijn heel vermoeiende dagen"



Karl: "Het was weer een lastige dag in de regen. Met dit tempo gaan we met een uitgedund peloton naar Rome. Zulke dagen hakken erin." José: "Ook al finish je op 20', dan nog ben je verkleumd door de koude. Niet iedereen kan hiermee overweg. Je ziet getrokken gezichten aan de finish." "Dit zijn heel vermoeiende dagen, ook voor wie niet meekoerst voorin. Je moet de hele dag geconcentreerd zijn." Karl: "Jay Vine was het grootste slachtoffer en mag een klassement vergeten. Maar dat kan ook een cadeau zijn. Hij lijkt me meer een type voor ritzeges dan voor het podium." José: "Hij is niet voor het eerst tegen de grond gegaan in deze Giro. Hij zal beter kunnen knechten nu."

De sprinters krijgen het steeds lastiger en dat zal woensdag niet anders zijn. Welke ploeg kan nog controleren? Dat wordt heel lastig. José De Cauwer