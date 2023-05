Arts Alpecin-Deceuninck hekelt coronawillekeur in de Giro: "Het is onverantwoord"

Hoeft het nog gezegd dat het coronavirus wild om zich heen slaat in de Giro? Het regent slachtoffers, maar ploegen hanteren een willekeur. Zo wilde Intermarché-Circus-Wanty een besmette renner in koers houden. Uiteindelijk stapte Sven Erik Bystrøm toch af, maar de houding van enkele collega's ligt zwaar op de maag bij de ploegdokter van Alpecin-Deceuninck.

Gisteren liet Sven Erik Bystrøm weten dat hij ondanks een coronabesmetting zou blijven koersen, vandaag meldde Intermarché - Circus - Wanty dat de Noor toch opgeeft nadat hij afgelopen nacht symptomen had ontwikkeld. "Ik vind het totaal onverantwoord", vertelde Peter Lagrou, dokter van Alpecin-Deceuninck, over Bystrøm voor zijn ploeg dat nieuws had bekendgemaakt. "Het is onverantwoord voor hem en voor de andere renners. Misschien is hij minder besmettelijk, maar er zit virus in zijn lichaam." "Bij topsporters is het uitgangspunt: één week volledige rust na een infectie. Vanuit medisch standpunt zou deze renner dus gerust moeten hebben of aan het rusten moeten zijn."

"Meer verantwoordelijkheidszin bij de ene dokter dan bij de andere"

Uiteindelijk zette Bystrøm een punt achter zijn Giro, maar de dokter van Alpecin-Deceuninck begrijpt niet waarom er zulke interpretatieverschillen zijn bij de ploegartsen. "Misschien heeft de ene dokter meer verantwoordelijkheidszin dan de andere", stelt Peter Lagrou. "Een week geleden was er nog een meeting over longcovid bij sporters. Soms blijkt dat mensen na 4 weken zonder symptomen toch signalen krijgen van kortademigheid of vermoeidheid." "Die vermoeidheid zien we bij sommige renners ook na 1 maand. Meestal komt dat door te weinig rust tijdens de eerste week. Je kan dan een halfuurtje losrijden per dag, maar je mag nooit boven je aerobe polsslag gaan."

Dit virus is geen virus zoals een ander. Bij weinig symptomen is de kans op cardiale complicaties zeer klein, maar niemand kan zeggen dat de kans onbestaande is. ploegdokter Alpecin-Deceuninck