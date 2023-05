Arnaud De Lie met rug- en schouderpijn naar het ziekenhuis na crash in Duinkerke

Na eindwinst van ploegmaat Philippe Gilbert vorig jaar mocht Arnaud De Lie met rugnummer 1 koersen in Duinkerke.

Met een koninklijke sprint in de openingsrit maakte hij grote kans op een eerste zege in de Franse rittenkoers, maar een stevige valpartij besliste er anders over.

In volle finale botste De Lie met een Franse renner. De jonge kopman van Lotto-Dstny zat verslagen op het asfalt en finishte niet.

"Hij heeft pijn aan zijn rug en zijn schouders en is op weg naar het ziekenhuis voor een onderzoek", laat de ploeg weten.