Statement van de titelverdediger: Oostende maakt gehakt van de Giants in 2e finalematch

22 uur 32. Het was een totaalprestatie, al had Antwerp veel afwezigen. De voorsprong maakt niet uit. Het is 1-1, meer niet. Dat we ginds zullen moeten winnen? We waren er zondag al dichtbij. We weten wat we moeten doen. Simon Buysse (Oostende).

22 uur 11. Oostende haalt de pletwals boven. Oostende heeft de puntjes op de i gezet in de 2e match van de Belgische titelfinale. De regerende kampioen blies in zijn eigen zaal de Antwerp Giants weg: 94-60. Dat de titelverdediger na het nipte verlies in de Lotto Arena uit was op revanche was van bij de start duidelijk. In een kolkende COREtec Dome in Oostende nam de thuisploeg fel over na een aardige start van de bezoekers. De kustploeg zette al snel een tienpuntenkloof op het bord en diepte zijn voorsprong uit in het 2e quarter, waarin de Giants overleefden bij de gratie van ex-Oostende-speler Jean-Marc Mwema. Die ontbond zijn duivels met 6 driepunters in de 1e helft en zorgde er zo haast in zijn eentje voor dat zijn team bij de rust nog een kans maakte: 44-36. Maar terwijl Oostende in de 2e helft doorging op zijn elan, viel het bij de Giants helemaal stil. De bezoekers kregen een 26-9 om de oren in het 3e quarter en die klap kwamen ze niet meer te boven. Coach Skelin gooide al vroeg de handdoek en liet zijn basispionnen rusten. Oostende had geen genade met de Antwerpse jonkies en flirtte zelfs nog met de century. Die kwam er niet, maar de 94-60 volstond wel als statement: met dit Oostende ben je nooit klaar. Donderdag gaat de finale voort met de 3e wedstrijd. Dan mogen de Giants opnieuw voor eigen volk spelen. Wie als eerste 3x wint, is kampioen. .