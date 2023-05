Jan Polanc (31) beëindigt carrière met hartproblemen: "Toch ben ik dankbaar"

In de schaduw van zijn bekendere land- en ploeggenoot slaagde Jan Polanc er de voorbije 10 jaar in toch een aardig palmares op te bouwen. Zo won hij twee bergritten in de Giro en mocht hij zelfs twee dagen het roze dragen.

Polanc kon, vaak in dienst van, ook een goed klassement rijden in de grote rondes. Zo eindigde hij in de voorbije Ronde van Spanje nog als 12e.

Hierna zou hij met het WK en 2 Italiaanse najaarskoersen nog slechts 3 wedstrijden rijden. Door hartproblemen kwam de Sloveen dit seizoen nog niet in actie en dat zal ook niet meer gebeuren.

"Er zijn heel wat onderzoeken gebeurd en de ploeg heeft mij geholpen de juiste antwoorden te vinden en juiste beslissingen te nemen."

"Dit is natuurlijk niet hoe ik mijn carrière had willen beëindigen, maar als ik erop terugkijk, ben ik heel tevreden en gelukkig. Ik kijk uit naar de toekomst, want op dit moment gebeuren er veel mooie dingen in mijn leven. Ik ben ook dankbaar voor alles wat ik al bereikt heb."