Finale play-offs handbal: Bocholt versiert goede uitgangspositie na incidentrijke partij in Hasselt

22 uur 35. Bocholt wint felbevochten eerste wedstrijd. Met nog een halve minuut op de klok ontspoorde de eerste finalewedstrijd tussen Hubo Hasselt en Bocholt. Bij de thuisploeg gingen de poppen aan het dansen na een stevig duel. Even leek een vechtpartij in de maak, maar De Beule bedaarde de gemoederen. Net als de scheidsrechter, die een rode kaart trok. "Dat zie je toch zelden", vertelde commentator Dirk Gerlo verwonderd op Radio 1. Op dat moment was de wedstrijd al lang gespeeld. Bocholt was baas in Hasselt. Het maakte het verschil op ervaring en fysieke overmacht. De klok tikte genadeloos weg voor de thuisploeg, de eindstand bleef staan: 26-31. Bocholt kan volgende week in eigen huis de titel grijpen. .