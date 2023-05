BNXT League: Antwerp Giants halen felbevochten game 1 binnen na thriller

clock 21:58

21 uur 58. Antwerp Giants pakken game 1 na thriller: 63-62. De Antwerp Giants hebben hun start in de finale play-offs niet gemist. In de Lotto Arena waren de Giants en Oostende de volledige wedstrijd aan elkaar gewaagd. Al kwamen de bezoekers in het derde kwart wel plots zeven punten voor. Onder impluls van een sterke Thijs De Ridder (11 punten en 5 rebounds) vocht Antwerp zich echter terug in de wedstrijd. In het vierde en laatste kwart sleepte de thuisploeg zich uiteindelijk naar een 63-62-voorsprong, waarna Van der Vuurst het winnende shot voor Oostende op de ring knalde. Dinsdag staat aan de kust game 2 op het programma. .