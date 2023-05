BREAKING: Remco Evenepoel moet Giro verlaten na positieve coronatest

Stipt om 22u30 volgde nieuws dat niemand zag aankomen.



"Wereldkampioen en roze trui Remco Evenepoel stapt uit koers na een positieve coronatest", tweette Soudal - Quick Step uit het niets.



Evenepoel had na de tijdrit wel al gezegd dat hij niet top voelde. "Hopelijk word ik niet ziek", klonk het jammer genoeg profetisch. Want enkele uren later zou hij een streep door zijn Giro moeten zetten.



"Het is met een zwaar hart dat ik moet melden dat ik uit de Giro stap door corona", schrijft Evenepoel in een statement. "Na een routinetest bleek ik positief te zijn."

"Mijn ervaring hier was heel speciaal en ik keek ernaar uit om mee te strijden de komende twee weken. Ik kan de staf en ploegmaats die zich voor mij opofferden niet genoeg bedanken om de Giro zo goed voor te bereiden."

"Ik ben nog altijd trots op mijn twee ritzeges en vier roze truien. Grazie Mille, Remco."

Evenepoel trekt maandag huiswaarts met de wagen. Alle andere renners van Soudal Quick Step testten negatief.