Nog geen ticket voor de Spelen in Parijs? Geen zorgen, er zijn nog (gratis) opties

Eerst het mindere nieuws: wie zich tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023 niet heeft geregistreerd voor de tweede ronde van de ticketverkoop, komt hopeloos te laat. Er tekenden maar liefst 4 miljoen gegadigden in.

Als de tweede ronde is afgelopen, zullen 5 van de 10 miljoen tickets de deur uit zijn. Er volgen eind 2023 nog 2 verkooprondes voor de andere helft van de tickets. Daarbij geen loterij, maar gewoon "first come, first served".

Op de goedkopere tickets (24-50 euro) hoeft u dan waarschijnlijk niet meer te rekenen. Die zijn al bijna allemaal uitverkocht.

Wie zijn spaarcenten wil aanspreken, heeft wel nog opties. Om Nina Derwael aan het werk te zien in de olympische finale aan de brug met ongelijke leggers zal u 100 euro neertellen voor de goedkoopste tickets tot 630 euro voor de duurste tickets.

Gelooft u in een nieuwe olympische finale voor de Red Lions? Een ticket voor de hockeyfinale bij de mannen kost 95 tot 195 euro. Een avondje atletiek om Nafi Thiam in actie te zien, kost minstens 85 euro. Voor beter zicht op de olympische piste betaalt u al gauw een veelvoud, tot 690 euro.

Die tickets zullen in de laatste verkoopronde ook enorm gegeerd zijn. Om de kansen op een olympisch ticket te vergroten, kunt u uw blik ook buiten Parijs richten. De Belgian Cats spelen bijvoorbeeld dichter bij huis in Rijsel en daar pikt u voor hoogstens 130 euro al een groepswedstrijd mee.

Alle prijzen voor olympische tickets kunt u hier bekijken.