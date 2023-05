José kijkt al vooruit naar Gran Sasso: "Morgen krijgen we zeker verschillen, of ik ken er niets meer van"

Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer leefden in de 6e rit van de Ronde van Italië mee met vluchters Alessandro De Marchi en Simon Clarke, maar zagen uiteindelijk Mads Pedersen winnen. Voor de rest wordt er in hun dagelijkse Giro-analyse likkebaardend uitgekeken naar de bergrit van morgen.

Karl Vannieuwkerke: "3e sprint en 3e verschillende winnaar vandaag, maar vooral: laten De Marchi en Clarke daar een gigantische kans liggen?"

José De Cauwer: "Zo twee ervaren renners, mannen op leeftijd, die gerijpt zijn. Maar ze laten het in de laatste anderhalve kilometer liggen door gewoon in het wiel te gaan zitten. Jammer." "Vroeger zou het dan zeker op een akkoordje gegooid zijn. Nu niet. Dat is uit de mode. Dan steven je af op zoiets." "Ik dacht onderweg dat De Marchi de meest gretige was, maar naar het einde toe kwam Clarke erdoor."

Karl: "Stel dat je ploegleider bent van een van die twee, geef je dan een schouderklopje of en draai om de oren?"

José: "Je moet toch eens met die renner spreken. Er zal wel één renner geweest zijn die zich zegezeker voelde in de sprint."

Karl: "Als ze hadden gewonnen, was het ook wat bij de gratie van de sprintersploegen geweest. De organisatie was niet optimaal. Sommige ploegen vertikten het om te rijden."

José: "Alpecin-Deceuninck bijvoorbeeld. Ik dacht: nu gaan ze dan toch komen. Maar dan waren ze toch weer weg. Dan lieten ze zich weer wegduwen door de mannen van Ineos, omdat Thomas achterop was geraakt in die toch weer gevaarlijke finale."

Karl: "Geen Cavendish in de sprint, die kwam ver achter de rest binnen. Wordt het een moeilijk verhaal voor hem in deze Giro?"

José: "Aanvankelijk dacht ik dat het nog zou meevallen, maar gisteren kwam dan die valpartij. We weten niet wat dat voor hem betekend heeft (vandaag viel hij opnieuw, red). Het zou jammer zijn als hij deze Giro moest verlaten, maar de pijnpunten komen er nu wel aan."

Karl: "Was dit voor de renners die gisteren zijn gevallen een ideale dag om de wonden te likken?"

José: "Als er al een ideale dag kan zijn na een valpartij dan was dit er wel eentje. De weersomstandigheden waren goed, ze zijn de beklimmingen rustig opgereden." "In de finale zag je dat Remco zich toch nerveus maakte op het publiek. Dat wijst toch op stress. Maar na die 2 valpartijen mag hij blij zijn dat het zo gelopen is."

Karl: "Je blijft maar praten over die stress bij Evenepoel. Je bent hem stress aan het aanpraten!"

José: "Nee, nee, helemaal niet! Ik zie wat ik zie. Wat kan ik anders zeggen?" "Hij zal toch wat schrik hebben na die valpartijen van gisteren. Er hoeft maar een toeschouwer wat verder uit te wijken, of een kind dat even niet oplet. Ik kan me voorstellen dat je dan wat nijdiger bent na die valpartijen."

Karl: "Morgen krijgen we een aankomst bergop, naar de Gran Sasso. De test die we dinsdag niet kregen, zullen we dan morgen wel krijgen, zeker?"

José: "Morgen krijgen we zeker koers. Die klim van Gran Sasso is héél lang, wel 40 kilometer in zijn totaliteit. Vooral die laatste 5 kilometer. Het is ook al de 7e dag, na een zware week." "Morgen krijgen we sowieso verschillen. Of ik weet er echt niets meer van."

Karl: "Zullen we morgen weten of die valpartijen van gisteren sporen hebben nagelaten bij Remco?"

José: "Ook bij anderen, zoals Roglic. Iedereen heeft al in de klappen gedeeld." "De tijdrit heeft een beeld gegeven dat Remco x aantal procent beter is dan de rest. Maar dat is niet de waardeverhouding die we morgen zullen zien. Het kan zijn dat hij ook de betere is, maar het verschil zal minder groot zijn dan in de tijdrit."

Karl: "Maar als hij morgen beter is dan de anderen en tijd kan pakken, dan zit hij helemaal safe."