Ex-gebruiker Vidarsson en toxicoloog over snus: "Een vorm van doping"

Snus komt overgewaaid uit Zweden, waar het goedje legaal is. Wat doet de fijngemalen pruimtabak precies met je lijf? Voormalig gebruiker Arnar Vidarsson getuigt: "Het zorgt voor een enorme shock in het lichaam. Ik zou het absoluut afraden."

Arnar Vidarsson: "Meer dan 20 jaar gebruikt"

Voor ex-voetballer, trainer en analist Arnar Vidarsson is snus niet onbekend. De IJslander groeide op met het product: "Daar was het zoals roken in België - iets heel erg bekend. In het voetbal waren er zelfs meer spelers die het wel gebruikten dan niet. Het verbaast me allerminst dat het ook overwaaide naar andere Europese landen. Ik weet dat het bij veel ploegen aanwezig is." Vidarsson denkt dat hij een mogelijke verklaring heeft voor het stijgende gebruik in de voetbalwereld. "Topsporters moeten heel veel laten. Je kunt niet echt bourgondisch leven, dan is snus een van de weinige guilty pleasures."

Het zorgt voor een enorme shock in het lichaam. Ik zou het wel absoluut afraden. Arnar Vidarsson

Zelf gebruikte Vidarsson meer dan twintig jaar snus: "Ongeveer 8 jaar geleden ben ik gestopt. Ik ben blij dat ik er vanaf ben, want het is heel verslavend. Het blijft toch nicotine en tabak, hé." "Zoals roken gaf het een ontspannend gevoel, al werd ik er in het begin echt ziek van door de hoge dosis nicotine. Het zorgt voor een enorme shock in het lichaam. Ik zou het absoluut afraden." "Had ik beter gepresteerd zonder snus? Ik denk van wel. Als je mentaal sterk genoeg bent, zou ik het zeker niet doen." Als trainer zag Vidarsson zijn spelers eveneens snus gebruiken. "Het was niet zo dat de snuspotjes overal lagen, het gebeurde eerder discreet. En als coach ga je niet in de mond van spelers kijken, hé. Zeker in Scandinavië werd het gewoon geaccepteerd."

Toxicoloog Jan Tytgat: "Vorm van doping"

Ook toxicoloog Jan Tytgat is vertrouwd met snus, maar dan wel met de wetenschappelijke kant ervan. Hij beschrijft het Zweedse exportproduct als "een stofje dat zowel op het lichaam als de geest een effect heeft". "Onder meer een verhoogde hartslag, ademhaling en bloeddruk", gaat Tytgat voort. "Psychologisch gaat een persoon zich beter voelen, meer geconcentreerd en alerter."

De opname van de stof is zeer efficiënt door de vele bloedvaten in de tong en de onderlip. Toxicoloog Jan Tytgat