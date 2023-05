Remco Evenepoel likt zijn wonden na dubbele crash: "Ik heb veel pijn, we zullen zien"

Bij het verlaten van de teambus kon onze man ter plaatse toch een korte reactie sprokkelen bij de wereldkampioen. "Ik heb veel pijn, we zullen zien", klonk het bij een teleurgestelde Evenepoel. In het persbericht op hun site laat de ploeg weten "dat Remco in de Giro blijft". Hopelijk moeten ze dat later niet herroepen...

"Het lijkt erop dat er niets gebroken is, maar dat gaan we nu eerst nog eens checken. Vanavond komen we met een statement", was het karige commentaar.

Vervaeke: "Kirsch sneed Remco de pas af"

Ook ploegmaat Louis Vervaeke was na de aankomst in het ongewisse over de toestand van zijn kopman. "Ik kan er niets over zeggen, dat is aan de medische staf. Maar het is altijd wonden likken als je aan zestig kilometer per uur over de grond gaat."

"De eerste val van Remco was zonder erg, de tweede moeten we nog afwachten. Hoe die tweede gebeurde? Remco hoorde zijn naam en wou weggaan uit het gedrum. Daardoor keek hij naar rechts, maar Kirsch (Trek-Segafredo, red.) - en dat is al niet mijn maat - sneed zijn pas af."



"Het was vandaag verschrikkelijk glad, echt ongelooflijk", ging Vervaeke verder. "Je blijft de hele dag bij de eerste twintig om het gevaar te vermijden, maar je ziet maar dat het toch altijd kan gebeuren."