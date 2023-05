Remco Evenepoel "heeft wellicht niets gebroken": "Maar we doen toch nog een check-up"

Na zijn tweede valpartij druppelde Remco Evenepoel op zijn gemakje binnen, terwijl hij uitgebreid zijn verhaal deed aan de renners rondom hem.



Maar na de finish hield de wereldkampioen de lippen stijf op elkaar. De journalisten rond de teambus van Soudal-Quick Step kregen enkel een korte mededeling van persverantwoordelijke Phil Lowe.

"Het lijkt erop dat er niets gebroken is, maar dat gaan we nu eerst nog eens checken. Vanavond komen we met een statement", was het karige commentaar.

Het ziet er dus naar uit dat de Giro van Evenepoel niet in gevaar is, maar dit is wel een etappe die niet alleen fysiek maar ook mentaal even in de kleren zal blijven zitten.