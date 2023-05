Wint Thomas Detry de Soudal Open? Kijk vanmiddag naar het golftoernooi

clock 11:12 11 uur 12. Eerste zege voor Thomas Detry? Thomas Detry kan vanmiddag zijn eerste zege boeken in het Europese profcircuit. "Ik weet niet wat het meest betekent: een eerste keer winnen of winnen in eigen land. Het zou in ieder geval een boost zijn voor mijn carrière en voor mijn zelfvertrouwen", blikt de 30-jarige Belg vooruit. "Het zou speciaal zijn om het toernooi te winnen, maar daar denk ik nu niet aan. Ik ga gewoon proberen om er van te genieten." . Eerste zege voor Thomas Detry? Thomas Detry kan vanmiddag zijn eerste zege boeken in het Europese profcircuit.

"Ik weet niet wat het meest betekent: een eerste keer winnen of winnen in eigen land. Het zou in ieder geval een boost zijn voor mijn carrière en voor mijn zelfvertrouwen", blikt de 30-jarige Belg vooruit.

"Het zou speciaal zijn om het toernooi te winnen, maar daar denk ik nu niet aan. Ik ga gewoon proberen om er van te genieten."

clock 11:10 11 uur 10. Live op Sporza. Vandaag staat de laatste ronde op het programma in Schilde. Wint Thomas Detry in eigen land? Hij staat een slag achter op leider Simon Forsström. Kijk vanaf 15 uur live naar de ontknoping van de Soudal Open: op deze pagina en in Sporza op Eén. . Live op Sporza Vandaag staat de laatste ronde op het programma in Schilde. Wint Thomas Detry in eigen land? Hij staat een slag achter op leider Simon Forsström.

Kijk vanaf 15 uur live naar de ontknoping van de Soudal Open: op deze pagina en in Sporza op Eén.

clock 19:18 19 uur 18. Thomas Detry klimt verder op naar 2e plek. Met een nieuwe ronde van 5 slagen onder par vecht Thomas Detry morgen mee voor de overwinning op de Soudal Open in Schilde. Onze landgenoot mocht 5 birdies en geen enkele bogey op zijn scorekaart noteren. Daarmee klimt hij verder op naar de 2e plek, op één slag van leider Simon Forsström. Detry had zelfs een goede kans om naast de Zweed te staan bij het ingaan van de slotronde, maar een birdie op de laatste hole viel net niet. Ook Forsström liet zich niet op een foutje betrappen, maar moest vrede nemen met vier birdies. Ook Kristof Ulenaers schudde een sterke derde ronde uit zijn mouw. Met 68 slagen, drie onder par, staat hij op een gedeelde 30e plek.



clock 20:32 20 uur 32. Detry rukt op naar 3e plaats. Thomas Detry heeft zich met een knappe tweede ronde van de veertiende naar de derde plaats gegolfd in de Soudal Open, die plaatsvindt op de Rinkven International golfbaan in Schilde bij Antwerpen. Detry liep een ronde van vijf onder par. Nadat hij op de eerste vier holes par noteerde, putte hij op de holes vijf, zes en zeven drie birdies weg. Op de elfde hole viel zijn vierde birdie. Op hole dertien miste hij zijn tweede slag wat hem een bogey kostte, een foutje dat hij direct rechtzette met een birdie op hole veertien. Na nog twee birdies op de holes zestien en zeventien leek hij naar een ronde af te steven van 65 slagen, maar op de achttiende en laatste hole miste hij zijn afslag en kwam de bal tussen de bomen terecht. Bij zijn tweede slag knalde de bal tegen een boom wat uiteindelijk resulteerde in een bogey. Met zijn totaalscore van 133 slagen, negen onder par, telt Detry twee slagen meer dan de Zweed Simon Forsström die de koppositie succesvol blijft verdedigen. Met een slag meer volgt de Fransman Ko Jeong-weon. Naast Detry haalden nog vier landgenoten de cut. Kristof Ulenaaers klom met een ronde van 69 slagen naar een gedeelde 40e plaats en telt acht slagen meer dan de leider. Amateur Jarno Tollenaire, Alan de Bondt en Kevin Hesbois, noteerden alle drie een ronde van 69 slagen en vertoeven op een gedeelde 60e plaats. Voor de andere Belgen zit het toernooi erop. Nicolas Colsaerts bijvoorbeeld, die een openingsronde neerzette van 70 slagen, kwam op dag twee niet verder dan 74 slagen.



clock 20:01 20 uur 01. Detry begint prima in Schilde. De Zweed Simon Forsström heeft de beste start gemaakt op de Soudal Open in Schilde. Met een rondje van 64 slagen, 7 onder de par van de baan, prijkt Forsström op kop na de 1e dag. Forsström telt één slag minder dan een pelotonnetje van 4 golfers, daarna volgt Thomas Detry als eerste Belg op een gedeelde 14e stek. Detry had donderdag 67 slagen nodig, 4 onder par. Onze landgenoot sloeg een bogey op hole 12, maar compenseerde dat met 5 birdies.



