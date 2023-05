Neuville houdt stand op derde plaats, leider Rovanperä demonstreert in Portugal

clock 20:48 20 uur 48. Neuville blijft derde, Rovanperä demonstreert. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) rijdt ook na afloop van de tweede wedstrijddag van de Rally van Portugal aan de leiding. De Finse wereldkampioen won zaterdag vijf van de zeven klassementsritten. Enkel pech lijkt hem nog de zege te kunnen kosten. Achter Rovanperä bikkelen de drie Hyundai-rijders voor de twee resterende podiumplaatsen. Sordo beschikt over de beste kaarten. De Spanjaard won twee klassementsritten. Thierry Neuville is opnieuw over ploegmaat Esapekka Lappi naar de derde plaats geklommen. Met nog vier ritten op zondag wordt het interessant met het oog op teamorders. Na de tegenslag in Kroatië moet Neuville zoveel als mogelijk punten scoren. Als hij Lappi weet voor te blijven, zou het wel eens kunnen dat Sordo naar het einde toe moet inhouden en niet enkel Neuville maar mogelijk ook Lappi, die beiden een volledig programma afwerken, zal moeten voorlaten. . Neuville blijft derde, Rovanperä demonstreert Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) rijdt ook na afloop van de tweede wedstrijddag van de Rally van Portugal aan de leiding. De Finse wereldkampioen won zaterdag vijf van de zeven klassementsritten. Enkel pech lijkt hem nog de zege te kunnen kosten.



Achter Rovanperä bikkelen de drie Hyundai-rijders voor de twee resterende podiumplaatsen. Sordo beschikt over de beste kaarten. De Spanjaard won twee klassementsritten. Thierry Neuville is opnieuw over ploegmaat Esapekka Lappi naar de derde plaats geklommen.



Met nog vier ritten op zondag wordt het interessant met het oog op teamorders. Na de tegenslag in Kroatië moet Neuville zoveel als mogelijk punten scoren. Als hij Lappi weet voor te blijven, zou het wel eens kunnen dat Sordo naar het einde toe moet inhouden en niet enkel Neuville maar mogelijk ook Lappi, die beiden een volledig programma afwerken, zal moeten voorlaten.

clock 21:28 21 uur 28. Neuville van 8 naar 3. Na afloop van de eerste wedstrijddag rijdt wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota) aan de leiding. De jonge Fin won vrijdagnamiddag twee ritten, nam de leiding over van Ott Tänak (Ford) die lek reed en sluit de dag af met een voorsprong van 10.8 seconden op Dani Sordo (Hyundai). Thierry Neuville (Hyundai) is derde en heeft een achterstand van 26 seconden. "Eigenlijk verliep alles volgens plan", zei de Belg aan de finish. "Soms was het gevoel er niet en kon ik gewoon niet pushen. Ik wilde dat wel doen maar het was niet mogelijk omdat ik anders van de baan zou zijn gegaan. Ik moest het dus wat kalmer doen. Naar morgen toe gaan we enkele aanpassingen aan de wagen doen waardoor we in staat zouden moeten zijn om meer te pushen." WK-leider Elfyn Evans (Toyota) ging van de baan en moest opgeven. Zijn Toyota raakte daarbij zwaar beschadigd. Het is nog maar de vraag of Evans op zaterdag opnieuw van start kan gaan. Zaterdag worden er zeven klassementsritten gereden, waaronder de dubbele doortocht op Amarante, een rit van 37,24 km.



clock 16:40 16 uur 40. Nadat ik in Kroatië door mijn eigen fout de leiding verloor, wil ik er hier alles aan doen om te winnen. Thierry Neuville. Nadat ik in Kroatië door mijn eigen fout de leiding verloor, wil ik er hier alles aan doen om te winnen. Thierry Neuville

clock 16:38 16 uur 38. Neuville begint met 8e chrono. Thierry Neuville moest tevreden zijn met de achtste tijd. Bij zijn eerste doortocht was hij 0.1 seconden trager dan Tänak. Vervolgens duurde het een hele tijd vooraleer de Belg opnieuw aan de start kwam. Neuville speelde met de afstelling en reed bij zijn laatste doortocht lek. "Nadat ik in Kroatië door mijn eigen fout de leiding verloor wil ik er hier alles aan doen om te winnen", reageerde Neuville. "Maar het wordt een uitdaging. We mogen geen enkel probleem kennen en moeten lekke banden vermijden. Laat ons in eerste instantie morgen heelhuids door de ritten zien te komen zodat we een goede startpositie hebben voor zaterdag."



clock 16:35 16 uur 35. Evans wint shakedown. Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) heeft de shakedown van de Rally van Portugal gewonnen. Evans was amper 0.1 seconden sneller dan Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1). Ott Tänak (Ford Puma Rally1) reed de derde tijd. De top vijf eindigde op nauwelijks 0.9 seconden van elkaar. De shakedown van de Rally van Portugal werd georganiseerd in Baltar. De deelnemers kregen een parcours van 4,61 km voor de wielen geschoven - wat niet echt representatief is voor wat de komende dagen volgt. Evans moest als WK-(co)leider als eerste van start. Bij zijn tweede doortocht reed hij de snelste tijd en was hij 3.9 sec sneller dan bij de eerste doortocht. "Het zal morgen niet zo makkelijk zijn. We weten hoe het er op deze droge klassementsritten aan toe zal gaan. We moeten er het beste van maken", zei Evans na afloop van de shakedown. Evans moet als WK-leider vrijdag opnieuw als eerste de baan op. Medeleider Sébastien Ogier rijdt een beperkt kampioenschap en past voor Portugal. Hij is begin volgende maand in Sardinië normaal wel aanwezig.