Het is weer van dat: 6 rode kaarten na gecontesteerde penaltywinner in River Plate-Boca Juniors

De sportieve beslissing in het met 80.000 fans tot de nok gevulde Estadio Mas Monumental viel in de 93e minuut vanaf de stip. Toen Borja de 1-0 aan het vieren was, raakten elders op het veld spelers met elkaar slaags.



Plotsklaps was er van voetbal geen sprake meer. Spelers, invallers, scheidsrechters, stewards en politiemensen mengden zich in een massale rel.



Tussen de 103 en 105e minuut deelde ref Dario Herrera 6 rode kaarten uit, netjes verdeeld over de beide teams.



River Plate staat op kop in de competitie na 15 speeldagen met 37 punten, Boca is 13e met 18 punten.