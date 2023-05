Evans wint shakedown in Rally van Portugal, Neuville moet tevreden zijn met 8e tijd

"Nadat ik in Kroatië door mijn eigen fout de leiding verloor wil ik er hier alles aan doen om te winnen", reageerde Neuville. "Maar het wordt een uitdaging. We mogen geen enkel probleem kennen en moeten lekke banden vermijden. Laat ons in eerste instantie morgen heelhuids door de ritten zien te komen zodat we een goede startpositie hebben voor zaterdag."

Thierry Neuville moest tevreden zijn met de achtste tijd. Bij zijn eerste doortocht was hij 0.1 seconden trager dan Tänak. Vervolgens duurde het een hele tijd vooraleer de Belg opnieuw aan de start kwam. Neuville speelde met de afstelling en reed bij zijn laatste doortocht lek.

16 uur 35. Evans wint shakedown. Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) heeft de shakedown van de Rally van Portugal gewonnen. Evans was amper 0.1 seconden sneller dan Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1). Ott Tänak (Ford Puma Rally1) reed de derde tijd. De top vijf eindigde op nauwelijks 0.9 seconden van elkaar. De shakedown van de Rally van Portugal werd georganiseerd in Baltar. De deelnemers kregen een parcours van 4,61 km voor de wielen geschoven - wat niet echt representatief is voor wat de komende dagen volgt. Evans moest als WK-(co)leider als eerste van start. Bij zijn tweede doortocht reed hij de snelste tijd en was hij 3.9 sec sneller dan bij de eerste doortocht. "Het zal morgen niet zo makkelijk zijn. We weten hoe het er op deze droge klassementsritten aan toe zal gaan. We moeten er het beste van maken", zei Evans na afloop van de shakedown . Evans moet als WK-leider vrijdag opnieuw als eerste de baan op. Medeleider Sébastien Ogier rijdt een beperkt kampioenschap en past voor Portugal. Hij is begin volgende maand in Sardinië normaal wel aanwezig. .