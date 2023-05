BNXT League: Antwerp Giants houdt voorsprong vast, Oostende wint thuis opnieuw van Mechelen

clock 21:54 21 uur 54. Verslag van Antwerp Giants - Limburg United. Verslag van Antwerp Giants - Limburg United

79-53. Na drie quarters leek Antwerp Giants zijn schaapjes op het droge te hebben in zijn derde wedstrijd tegen Limburg. Onder impuls van Zylka (25 punten) sloeg de thuisploeg een kloof van 26 punten. Het overbodige vierde quarter ging dan wel naar Limburg. Grote zorgen hebben de Giants nooit gehad. Eindstand: 89-74. Met een voorsprong is de uitschuiver in match 1 vergeven en vergeten. Oostende had ook iets recht te zetten na een nederlaag op bezoek bij Mechelen. Jovanovic nam zijn ploeg bij de hand met 21 punten en 12 rebounds. Oostende was baas over de partij en won elk quarter, weliswaar met kleine verschillen. Pas na het derde quarter kwam de afscheiding er. Eindstand: 84-74.

Oostende had ook iets recht te zetten na een nederlaag op bezoek bij Mechelen. Jovanovic nam zijn ploeg bij de hand met 21 punten en 12 rebounds. Oostende was baas over de partij en won elk quarter, weliswaar met kleine verschillen. Pas na het derde quarter kwam de afscheiding er. Eindstand: 84-74.

Even met de voetjes op de grond, maar nu mag Antwerp Giants weer vieren. Onder leiding van Mwema en Upshaw (elk goed voor 15 punten) heeft het orde op zaken gezet tegen Limburg. Nochtans ging de thuisploeg voort op zijn elan van de eerste partij. Na het eerste quarter stonden de Giants 5 punten in het krijt: 22-17. Maar dan organiseerde de Antwerpse verdediging zich. Voor rust stond die nog maar 8 punten toe om met een verschil van één luttel puntje naar de kleedkamer te trekken. In de tweede helft domineerde de Antwerp Giants de wedstrijd, die er eigenlijk na het derde kwart op zat. Eindstand 50-62 en een zucht van opluchting bij Mwema en co. Ook een zucht bij Mechelen, dat na een stevige remonte in het vierde quarter de kampioen Oostende kon kloppen. Met 24-11 en een uitstekende Loubry (25 punten) wipte de thuisploeg alsnog over zijn tegenstander. Eindstand 73-70. Beide duels zijn in evenwicht na twee wedstrijden.

Ook een zucht bij Mechelen, dat na een stevige remonte in het vierde quarter de kampioen Oostende kon kloppen. Met 24-11 en een uitstekende Loubry (25 punten) wipte de thuisploeg alsnog over zijn tegenstander. Eindstand 73-70. Beide duels zijn in evenwicht na twee wedstrijden.

Titelverdediger Oostende is woensdag met een 87-77 zege tegen Mechelen gestart in de halve finales (best of five) van de play-offs om de Belgische titel. In een heruitgave van de finale van vorig jaar stond Oostende na het eerste kwart 24-10 voor, maar bij de rust had Mechelen de achterstand tot 45-39 herleid en in het derde kwart (24-25) werd er nog een puntje vanaf geknabbeld. In het slotkwart kwam Mechelen heel even tot vier punten terug, maar dichter dan dat liet de kustploeg de Kangoeroes niet komen. Oostende leverde andermaal een collectief sterke prestatie. Vrenz Bleijenbergh (16 ptn, 6 rbds), Pierre-Antoine Gillet (15 ptn, 6 rbds), Dusan Djordjevic (13 ptn), Tre'shawn Thurman (10 ptn) en Nikola Jovanovic (9 ptn, 8 rbds) konden het mooiste rapport voorleggen. Voor Mechelen deden Mattias Palinckx (23 ptn, 7 rbds) en Domien Loubry (16 ptn, 4 assists) het meeste terug.

Eregast bij de wedstrijd tegen Limburg was Jae'Sean Tate. De Amerikaanse forward speelde tussen 2018 en 2019 bij de Giants en trok daarna via Australië terug naar zijn vaderland. Sinds 2020 komt hij in de NBA uit voor de Houston Rockets. Voor de partij gaf Tate de symbolische opworp en poseerde hij met Antwerp-voorzitter Björn Verhoeven en de fans. De Amerikaan bracht echter geen geluk, want Antwerp ging kleurloos onderuit.

clock 22:08 22 uur 08. Jae'Sean Tate poseert met Giants-voorzitter Bjorn Verhoeven.

De halve finales van de Belgische play-offs van de BNXT League zijn woensdagavond van start gegaan. Antwerp ontving Limburg United in de Lotto Arena en werd zonder pardon met 59-77 verslagen. Limburg begon zonder complexen aan de wedstrijd. Onder leiding van Myles Cale en Jonas Delalieux gingen ze met een mooie voorsprong (28-39) naar de kleedkamer nadat ze de Giants tot 9 punten hadden beperkt in het 2e kwart. De bezoekers drongen aan in het 3e kwart en wonnen met 17-20 (45-59). De Giants lagen een hele wedstrijd onder en slaagden er nooit in terug in de wedstrijd te komen. Het werd zo uiteindelijk 59-77. De halve finales worden gespeeld in een 'best of five'-format. De tweede wedstrijd wordt vrijdagavond gespeeld in Hasselt om 20.30 uur.

