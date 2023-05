Demi Vollering bijt van zich af, maar Annemiek van Vleuten wint Vuelta na secondespel

Demi Vollering (SD Worx) is er net niet in geslaagd om Annemiek van Vleuten (Movistar) nog van de eindzege in de Vuelta te houden. De Nederlandse won in de mist de koninginnenrit, maar Van Vleuten perste er nog alles uit en hield een tiental seconden over. De wereldkampioene boekt haar 3e eindzege op een rij.