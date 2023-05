Wereldkampioen Luca Brecel trekt zich oververmoeid terug uit Vienna Open

Luca Brecel laat de eindfase van de Vienna Open voor wat het is. De wereldkampioen laat verstek gaan voor de 1/16e finales, nadat hij zich gisteren geplaatst had door zijn 4 groepswedstrijden te winnen. Brecel wilde zijn belofte om van de partij te zijn op het Oostenrijkse pro-am-toernooi nakomen, ook na zijn wereldtitel, maar de voorbije weken hebben hun tol geëist. Het was een lange en zware dag gisteren, Brecel zegde oververmoeid af voor het vervolg van het toernooi.

13 uur 13. Brecel trekt zich oververmoeid terug. Luca Brecel laat de eindfase van de Vienna Open voor wat het is. De wereldkampioen laat verstek gaan voor de 1/16e finales, nadat hij zich gisteren geplaatst had door zijn 4 groepswedstrijden te winnen. Brecel wilde zijn belofte om van de partij te zijn op het Oostenrijkse pro-am-toernooi nakomen, ook na zijn wereldtitel, maar de voorbije weken hebben hun tol geëist. Het was een lange en zware dag gisteren, Brecel zegde oververmoeid af voor het vervolg van het toernooi. .

clock 09:56

09 uur 56. Brecel zonder frameverlies naar hoofdtabel. Maandag boekte hij nog de grootste zege uit zijn carrière in de mooiste snookerzaal ter wereld, vrijdag was hij in een wel erg klein zaaltje in Wenen alweer aan het genieten van wat hij graag doet. Luca Brecel won zijn 4 groepswedstrijden met 2-0 van respectievelijk de Oostenrijkers Phillip Koch en Arno Wild, de Portugees Francisco Domingues en de Afghaan Aref Hussaini. Als groepswinnaar stoot de nummer 2 van de wereld rechtstreeks door naar de 1/16e finales. Daar wacht hij op een barragist. De nummers 2 en 3 van de 16 groepen werken een barrage af. Behalve Brecel nemen er nog enkele toppers deel zoals de Engelsen Robert Milkins (WS-13) en Tom Ford (WS-24). Laatstgenoemde lukte een 147-maximumbreak, waarna hij ook nog breaks wegpotte van 135, 122 en 108. .