Wereldbeker paracycling Oostende: Hordies en Celen pakken goud en zilver op weg

De Belgische medailleoogst voor de tijdritten op donderdag en vrijdag staat op 5. Vandaag en morgen staan de wegritten op het programma, dus wist men bijna zeker dat er nog medailles zouden volgen.



Tim Celen (25) zorgde voor het eerste eremetaal op de weg, over 34 km in de T2-klasse. De regerende wereldkampioen moest voor de laatste bocht een klein gaatje laten op de Amerikaan Dennis Connors.

Celen kwam nog terug met zijn driewieler en spurtte samen met Connors en de Duitser Maximilian Jäger voor goud. Het werd zilver, achter Connors, voor Jäger.



"Ik koerste om te winnen, maar het liep niet helemaal zoals ik wou. Maar dat is koers, ik kan ermee leven", reageerde Celen, die tegen de chrono brons veroverde.



"Ik ben beter gebaat bij een iets lastiger parcours met meer hoogtemeters, dan kan ik de koers hard maken. Kijk maar naar de Ronde van vorige week (die hij won, red). Achteraf ben ik dan ook tevreden over de week."



Maxime Hordies deed wat later een kleur beter. De MH1-rijder legde de 6 ronden (41,1 km) af in 1u38'00". De 27-jarige handbiker had 4 seconden over op nummer 2 Fabrizio Cornegliani uit Italië. De Tsjech Patrik Jahoda had het brons. Donderdag had Hordies zilver behaald in de tijdrit.