Vienna Open snooker: wereldkampioen Luca Brecel foutloos naar hoofdtabel

Amper enkele dagen na zijn historische wereldtitel is Luca Brecel alweer aan de slag. Hij doet mee aan de Vienna Open in Wenen. In de Oostenrijkse hoofdstad zijn ze maar wat blij dat onze landgenoot het snooker niet even opzijzet. Volg hier het wedervaren van onze wereldkampioen in toch licht andere omstandigheden.