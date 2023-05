Annemiek van Vleuten heeft op de voorlaatste dag de macht gegrepen in de Vuelta Femenina. Waar ze gisteren op de aankomst bergop nog het hoofd moest buigen voor Demi Vollering, koos ze vandaag succesvol voor de aanval. In een spurt met zijn tweeën was de jonge Italiaanse Gaia Realini net wat sneller, maar Van Vleuten gaat nu de zware slotrit in met 1'11" voorsprong op Vollering.