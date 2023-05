Sergio Perez pakt de pole in Miami, Max Verstappen start pas vanaf de 5e rij

Max Verstappen was de voorbije dagen in Miami afgetekend de snelste in de vrije trainingen, maar in de kwalificaties liep het mis voor de regerende wereldkampioen.

Verstappen maakte bij zijn eerste poging om de snelste ronde neer te zetten een foutje en had nog maar weinig tijd over om een nieuwe aanval te doen op de pole.

Net toen de Nederlander begonnen was aan zijn rondje schoof Leclerc van de baan in de bandenmuur. Met nog zo'n anderhalve minuut op de klok in de kwalificaties werd prompt de rode vlag gezwaaid.

Zuur voor Verstappen, maar Sergio Perez lachte in zijn vuistje. Verstappens ploegmaat bij Red Bull stond op dat moment bovenaan en mag zondag starten vanaf de pole. De Mexicaan krijgt Aston Martin-rijder Fernando Alonso naast zich.

Op de 2e rij staan Carlos Sainz en de verrassende Kevin Magnussen. Max Verstappen heeft op de 5e rij het gezelschap van Valtteri Bottas.