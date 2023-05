Belgian Darts Open: pijnlijke 6-0 voor Kim Huybrechts, Van den Bergh door

Vandaag staan in Wieze de partijen van de 2e ronde op het programma met een sessie van 13 tot 17u en een van 19 tot 23u. Morgen tussen 13u en 17u zijn er de 1/8e finales, 's avonds gaan we tot de finale door. Van den Bergh krijgt vandaag Michael Smith tegenover zich. De Engelsman is de nummer 1 van de wereld en regerende wereldkampioen. Van den Bergh is de nummer 10.

10 uur 35. 2 op 4 voor Belgen in 1e ronde: Dimitri Van den Bergh en Andy Baetens door. Met Andy Baetens en Dimitri Van den Bergh hebben 2 van de 4 landgenoten zich vrijdag weten te plaatsen voor de 2e ronde. De 34-jarige Baetens, nummer 1 in de WDF-dartsbond (World Darts Federation), versloeg in de eerste ronde Jermaine Wattimena (PDC-47) met 6-3. PDC staat voor Professional Darts Corporation. Baetens nam meteen een 3-0-voorsprong, controleerde en maakte het af met een 110-uitworp. Voor een plaats in de 1/8e finale neemt Baetens, die 7 zeges nodig had om zich te plaatsen voor de Belgian Darts Open, het op tegen de Engelsman Andrew Gilding (PDC-25), de regerende UK Open-winnaar. Van den Bergh (PDC-10) ging van start met 2 180 maximumworpen. Zijn tegenstrever, de Engelsman Ian White (PDC-42), stelde gelijk. Van den Bergh brak vervolgens 2 keer door de darts van White; goed voor een 6-1-overwinning. In de volgende ronde neemt "The Dreammaker" het op tegen 's werelds nummer 1 en regerend wereldkampioen, de Engelsman Michael Smith, die zich donderdagavond in Manchester nog de beste toonde op de 14e speeldag in de Premier League darts. Voor Kim Huybrechts (PDC-29) eindigde het toernooi in de eerste ronde. De "Hurricane" kreeg een zware 6-0-nederlaag aangesmeerd van de Engelsman Ricky Evans (PDC-52). Kwalificatiespeler François Schweyen moest met 6-3 het onderspit delven tegen de Portugees José de Sousa (PDC-17). .