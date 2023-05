Belgian Darts Open: Michael van Gerwen schudt Luke Humphries af in spannende finale

clock 23:33 23 uur 33. Eindzege voor Van Gerwen. De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) heeft in Wieze de Belgian Darts Open gewonnen. In de finale versloeg hij de Engelsman Luke Humphries (PDC-6) met 8-6. In een aanvankelijk zeer hoogstaande wedstrijd werden de eerste 10 legs gedeeld. Humphries, die in de 3e ronde kwalificatiespeler Andy Baetens met 6-5 versloeg, leek in de 7e leg op weg naar een 9-darter. Na 8 perfecte darts miste hij echter dubbel 12. De 28-jarige Engelsman miste in het 11e spelletje nog eens een belangrijke dubbel voor legwinst, iets wat Van Gerwen (PDC-3) afstrafte. De 34-jarige Nederlander kwam zo voor de 1e keer aan de leiding. Humphries won nog wel leg 13, maar moest toezien hoe Van Gerwen 48 wegprikte voor een 8-6-overwinning. Het was vooral bij het uitwerpen dat Humphries het met 30% liet afweten. Van Gerwen lukte daarentegen een checkout gemiddelde van 61.5%. Voor Van Gerwen was het de 1e Belgian Open Darts-titel in zijn loopbaan, waarmee hij zijn totaal aantal European Tour-overwinningen op 36 brengt. . Eindzege voor Van Gerwen De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) heeft in Wieze de Belgian Darts Open gewonnen. In de finale versloeg hij de Engelsman Luke Humphries (PDC-6) met 8-6. In een aanvankelijk zeer hoogstaande wedstrijd werden de eerste 10 legs gedeeld. Humphries, die in de 3e ronde kwalificatiespeler Andy Baetens met 6-5 versloeg, leek in de 7e leg op weg naar een 9-darter. Na 8 perfecte darts miste hij echter dubbel 12.



De 28-jarige Engelsman miste in het 11e spelletje nog eens een belangrijke dubbel voor legwinst, iets wat Van Gerwen (PDC-3) afstrafte.



De 34-jarige Nederlander kwam zo voor de 1e keer aan de leiding. Humphries won nog wel leg 13, maar moest toezien hoe Van Gerwen 48 wegprikte voor een 8-6-overwinning.



Het was vooral bij het uitwerpen dat Humphries het met 30% liet afweten. Van Gerwen lukte daarentegen een checkout gemiddelde van 61.5%.



Voor Van Gerwen was het de 1e Belgian Open Darts-titel in zijn loopbaan, waarmee hij zijn totaal aantal European Tour-overwinningen op 36 brengt.



clock 13:29 13 uur 29. Baetens mist matchdart tegen eerste reekshoofd Humphries. Andy Baetens heeft zijn toptoernooi besloten met een topprestatie, maar hij heeft geen ticket voor de kwartfinale kunnen boeken. Hij dwong Luke Humphries, de nummer 6 van de wereld en eerste reekshoofd in Wieze, tot het uiterste.



Van 5-3 achter maakte hij er 5-5 van. Humphries liet bij 5-4 2 matchdarts liggen. Baetens, de nummer 1 van de WDF, was niet onder de indruk en dwong bij 81 een matchdart af, maar hij miste de bull. Humphries maakte het daarop af met dubbel 18.



Baetens gooide 102 gemiddeld, Humphries 99. Het check-out-gemiddelde van die laatste was wel beter (54,5%-31,3%). De Engelsman was vol lof: "Deze jongen is klasse. En dat zeg ik niet alleen omdat ik hier voor een volle zaal in België sta. Hij moet naar de PDC en zal er een topspeler zijn. Zelfs bij 5-3 moest ik knokken om te winnen."



Baetens hoorde het graag. Dat is ook de bedoeling van de 34-jarige. "Ik heb mijn best gedaan dit toernooi, maar morgen om 5 uur sta ik weer op om om 6 uur te gaan werken."

clock 23:09 23 uur 09. Exit Dimitri Van den Bergh. Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde van de Belgian Darts Open (European Tour 7/198.000 euro). De Antwerpenaar moest in Wieze met 6-2 het onderspit delven voor de Engelse nummer een van de wereld, Michael Smith. Smith, de regerende wereldkampioen, nam met onder meer een 11-darter de eerste vier legs voor zijn rekening. Met winst in het vijfde spelletje en een break in leg zes kon Van den Bergh (PDC-10) milderen tot 4-2. Smith, die met een hoger scoringsvermogen van 102.03 per drie darts stond te darten, tegen 94.88 voor Van den Bergh, pakte de twee volgende legs voor een vlotte 6-2 overwinning. Ondertussen kent kwalificatiespeler Andy Baetens (WDF-1) zijn tegenstrever. De 33-jarige Oost-Vlaming neemt het op tegen de Engelsman Luke Humphries (PDC-6) voor een plaats in de kwartfinales.



clock 15:00 15 uur . Andy Baetens naar achtste finales. Andy Baetens, nummer een op de wereldranglijst van de World Darts Federation, heeft zich bij de laatste zestien geschaard op het Belgian Open. De 34-jarige Oost-Vlaming verraste door de Engelsman Andrew Gilding (PDC-24), in maart winnaar van het UK Championship in een finale tegen Michael van Gerwen (PDC-3), met 6-2 te verslaan.



Vrijdag greep Baetens in de eerste ronde al met 6-3 de scalp van de Nederlander Jermaine Wattimena (PDC-47). Tegen Gilding gooide hij een gemiddelde van 98,95 punten per drie darts en benutte hij 54,5 procent (6/11) van zijn kansen op een dubbel. Gilding gaf met een gemiddelde van 94,50 en een checkout percentage van slechts 20,0 procent (2/10) niet thuis.



Om een plaats in de kwartfinales geeft Baetens de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsen Luke Humphries (PDC-6) en Bradley Brooks (PDC-81) partij.

clock 10:45 10 uur 45. Dit is gewoon fantastisch. Ik werd vooruitgestuwd door het publiek. Begin volgend jaar ga ik me proberen te kwalificeren voor de PDC-federatie. Andy Baetens. Dit is gewoon fantastisch. Ik werd vooruitgestuwd door het publiek. Begin volgend jaar ga ik me proberen te kwalificeren voor de PDC-federatie. Andy Baetens

clock 10:42 10 uur 42. Van den Bergh nu tegen wereldkampioen Smith. Vandaag staan in Wieze de partijen van de 2e ronde op het programma met een sessie van 13 tot 17u en een van 19 tot 23u. Morgen tussen 13u en 17u zijn er de 1/8e finales, 's avonds gaan we tot de finale door.



Van den Bergh krijgt vandaag Michael Smith tegenover zich. De Engelsman is de nummer 1 van de wereld en regerende wereldkampioen. Van den Bergh is de nummer 10.

clock 10:35 10 uur 35. 2 op 4 voor Belgen in 1e ronde: Dimitri Van den Bergh en Andy Baetens door. Met Andy Baetens en Dimitri Van den Bergh hebben 2 van de 4 landgenoten zich vrijdag weten te plaatsen voor de 2e ronde.



De 34-jarige Baetens, nummer 1 in de WDF-dartsbond (World Darts Federation), versloeg in de eerste ronde Jermaine Wattimena (PDC-47) met 6-3. PDC staat voor Professional Darts Corporation.



Baetens nam meteen een 3-0-voorsprong, controleerde en maakte het af met een 110-uitworp. Voor een plaats in de 1/8e finale neemt Baetens, die 7 zeges nodig had om zich te plaatsen voor de Belgian Darts Open, het op tegen de Engelsman Andrew Gilding (PDC-25), de regerende UK Open-winnaar.



Van den Bergh (PDC-10) ging van start met 2 180 maximumworpen. Zijn tegenstrever, de Engelsman Ian White (PDC-42), stelde gelijk. Van den Bergh brak vervolgens 2 keer door de darts van White; goed voor een 6-1-overwinning.



In de volgende ronde neemt "The Dreammaker" het op tegen 's werelds nummer 1 en regerend wereldkampioen, de Engelsman Michael Smith, die zich donderdagavond in Manchester nog de beste toonde op de 14e speeldag in de Premier League darts.



Voor Kim Huybrechts (PDC-29) eindigde het toernooi in de eerste ronde. De "Hurricane" kreeg een zware 6-0-nederlaag aangesmeerd van de Engelsman Ricky Evans (PDC-52).



Kwalificatiespeler François Schweyen moest met 6-3 het onderspit delven tegen de Portugees José de Sousa (PDC-17).

clock 10:30 10 uur 30. Uitslagen Belgen 1e ronde. * José de Sousa (Por/17) - François Schweyen 6-3 (90.55-82.31) (33.3%-30%)

* Andy Baetens - Jermaine Wattimena (Ned/47) 6-3 (92.88-93.3) (66.7%-50%)

* Ricky Evans (Eng/52) - Kim Huybrechts (29) 6-0 (99.1-87.86 (75%-0%)

* Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Ian White (Eng/42) 6-1 (94.54-95.79) (35.3%-14.3%)