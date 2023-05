Snelt straatvechter Perez Verstappen voorbij? "Ik wil het kampioenschap even graag winnen als Max"

Sergio Perez is een vaste waarde in de Formule 1. De 33-jarige Mexicaan rijdt zijn 13e seizoen in de koningsklasse van de autosport.

In meer dan 200 races won Perez 6 wedstrijden. 5 van de 6 zeges boekte hij op een stratencircuit.

Twee jaar geleden troefde hij ploegmaat Max Verstappen af in Azerbeidzjan. Vorig jaar reed hij vanaf de derde plaats naar de overwinning in Monaco (na een crash in de kwalificaties) en won de Mexicaan ook onder kunstlicht in Singapore.

Perez houdt van de stratencircuits, waar foutenlast zwaarder afgestraft wordt. Het schrikt hem niet af. De Red Bull-rijder durft de muurtjes op te zoeken.

En hij voelt zijn gaspedaal prima aan. Waardoor zijn banden minder snel verslijten (op de glibberige straten).

Dit jaar blonk Perez uit in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan. Al had hij vorig weekend wat geluk met de safetycarsituatie. Dat is toch wat zijn teambaas zei tegen Verstappen.

Hoe dan ook, nu zondag staat er opnieuw een stratencircuit op het programma: in en rond het Hard Rock-stadion van Miami in de Verenigde Staten.

Met straatvechter Perez opnieuw als primus?