Serge Pauwels verkent (met Van Aert) "speciaal" WK-parcours in Glasgow: "Kan best chaotisch worden"

24 hours in Scotland. Terwijl alle ogen op Italië zijn gericht, maakt Serge Pauwels er gebruik van om in stilte het WK-parcours te verkennen in en rond Glasgow. In zijn zog: onder meer Lotte Kopecky en Wout van Aert. "Het is een speciale omloop", vertelt de development coach.

Op ruim een dag snel twee keer het water over. Gisteren om de wegrit te analyseren, vandaag stond de tijdrit op het menu van Serge Pauwels. Bijna een wonder te noemen: een groepje met Lotte Kopecky kon de verkenning van de wegrit droog afleggen. "Maar er was wel veel wind", vertelt Pauwels. "Die kan wel zijn rol spelen op de open vlaktes voor de lokale ronden." Voor het overige zal de aanloop in lijn – op een klimmetje na – geen tol eisen. "Het plaatselijk parcours is wel een ander verhaal", deelt hij. "Lotte zei zelf dat het tien keer erger was dan in Leuven qua draaien en keren. Ik denk dat er zo'n 42 bochten per ronde zijn..."

Het wordt heel moeilijk om als peloton iets te organiseren. Serge Pauwels

Een technisch kunstje, dus. Maar daar stopt het niet. "De renners moeten ook twee keer door een parkje, waar het ineens heel smal wordt. Heel raar, het lijkt wel een geasfalteerd veldritparcours." "Een speciaal parcours", zijn de woorden die de development coach gebruikt om de omloop te omschrijven. "Het kan best chaotisch worden." "Als er voor de lokale ronden een groepje kan ontsnappen, zal die aanval ver dragen. Het wordt heel moeilijk om als peloton iets te organiseren. Mocht er gesprint worden, zie ik dat niet gebeuren met meer dan 30 renners." "Het zal kwestie worden van het juiste moment te kiezen. Of over de techniek te beschikken van een Wout van Aert of Thibau Nys bij de beloften. Maar als Remco Evenepoel het juiste moment kiest, kan hij ook weer vertrokken zijn voor een soloritje."

Hoe dan ook: het tactische plannetje zal perfect moeten kloppen.

Wout van Aert verkende vanmiddag de wegrit... met de stadsfiets.

Tijdrit voor krachtpatsers

Iets minder chaotisch en bochtig: het tijdritparcours. Dat heeft Van Aert vanochtend – onder begeleiding van de typische Schotse miezerregen – ontdekt. "Ik denk dat hij wel blij is met de route", zegt Pauwels. "Het is voor krachtpatsers, maar ook niet helemaal biljartvlak." "Er zijn kleine heuveltjes waar je – als je doortrapt – wel boven raakt. Maar als je die inspanning niet doet, moet je wel 2 à 3 tanden terugschakelen."

In de laatste kilometer zitten nog lastige kasseistroken richting het kasteel, waar de streep ligt. Serge Pauwels