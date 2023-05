NBA-ster Doncic wil begrafenissen van slachtoffers schietpartij in Servische school betalen

Bij de schietpartij woensdag op een basisschool in Servië kwamen in totaal acht leerlingen en de conciërge van de school om het leven. De dader, een amper 13-jarige leerling van de school, werd even later gearresteerd. "Deze tragische schietpartij en het verlies van vele levens, waaronder die van onschuldige kinderen, breekt mijn hart", schrijft Doncic op de sociale media van zijn eigen stichting.

"Ik bied jullie allemaal mijn steun aan tijdens deze moeilijke tijd. Via mijn stichting onderzoek ik momenteel alle mogelijkheden om op korte en lange termijn steun te verlenen aan alle leerlingen, families en instellingen die getroffen zijn door de schietpartij op de Vladislav Ribnikar-basisschool."

Volgens ESPN wil de 24-jarige point guard van de Dallas Mavericks bijvoorbeeld mee de begrafenissen betalen van de slachtoffers, als ook de psychologische hulp voor de kinderen en het personeel die de schietpartij overleefden.

Naast Doncic sprak ook de Servische basketballer Nikola Jokic zich al uit over de tragische gebeurtenis. Jokic is afkomstig uit Sombor, op minder dan 200 kilometer van de Servische hoofdstad. "We moeten voor iedereen zorgen," zei de tweevoudig MVP van de Denver Nuggets. "Ik vind het echt verschrikkelijk wat de families nu doormaken. Ik kan me niet herinneren dat er ooit al iets als dit in Servië is gebeurd."

Ondertussen vond er in het land al een nieuwe schietpartij plaats. In de stad Mladenovac, op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Belgrado, kwamen opnieuw acht mensen om het leven. De dader schoot mensen neer vanuit een rijdende auto en werd later op de avond gearresteerd.