Napels barst uit na Scudetto: "Uniek moment, dit gaat om meer dan voetbal"

De Vlaamse Eline Verminck woont en werkt al 15 jaar in Napels. "Ik heb drie uur geslapen, het was een korte nacht", lacht ze.

"We hebben thuis naar de wedstrijd gekeken met vrienden en na het laatste fluitsignaal zijn we dan de straat opgegaan om mee te feesten. Het was ongelooflijk."

"De stad is ontploft, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het was een uniek moment. Prachtig."

"We zijn in onze eigen wijk gebleven, met uitzicht op de stad en het vuurwerk. Dat was meer dan genoeg. Elke zone, elke wijk heeft zo zijn eigen feest gehad. Naar het centrum gaan was ook wel een beetje moeilijk en gevaarlijk."