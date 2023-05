Is de Giroploeg van Jumbo-Visma vervloekt? Jan Tratnik heeft ongeluk tijdens laatste training

Jumbo-Visma zal kopman Primoz Roglic liefst onder een stolp aan de start van de Giro brengen, want er lijkt een vloek te rusten op de Nederlandse ploeg.



Eerst moest de ene renner na de andere afhaken met corona of een blessure. Zo konden we een streep trekken door de namen van Jos van Emden, Tobias Foss, Robert Gesink en Wilco Kelderman.



Aan dat lijstje kunnen we mogelijk de naam van Jan Tratnik voegen. De Sloveen raakte volgens zijn ploeg "betrokken in een ongeluk op training", zonder voor de rest al te veel uit te weiden over de omstandigheden. "Hij is nu in het ziekenhuis voor verdere onderzoeken."



Tratnik zou normaal gezien de komende 3 weken een cruciale rol moeten spelen in dienst van Roglic. Hij kan zowel op het vlakke als in de bergen meer dan zijn mannetje staan.