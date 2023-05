6 teams, 3 CL-tickets en 3 topaffiches dit weekend: "Het is fenomenaal, maar zo slopend"

Als we naar het klassement van de Serie A kijken, dan zien we dat na de ongenaakbare kampioen Napoli 6 ploegen op amper 6 punten van elkaar staan.



Nu wil het toeval dat zij alle 6 komend weekend tegen elkaar in actie komen. En dat terwijl 4 van die 6 ploegen enkele dagen later alweer een cruciale halve finale moeten spelen in Europa. Milan en Inter zelfs tegen elkaar.



"Het is fenomenaal daar bovenaan", schetst Peter Vandenbempt de situatie in de Europese special van De Tribune.

"Ze doen nog bijna allemaal mee in de halve finales van de verschillende Europese bekers, maar staan ook allemaal op een zakdoek van elkaar in de strijd om toch nog in de top 4 te geraken."

"Daar komt dan nog bij dat niemand weet hoeveel punten Juventus precies heeft. Eerst moesten ze 15 punten inleveren (wegens financieel gesjoemel), maar die hebben ze nu er tijdelijk weer bijgekregen."

"Tijdelijk, dat wil dus zeggen dat het er uiteindelijk 10 of 5 of 0 of toch 15 kunnen worden. Dat maakt het onwaarschijnlijk moeilijk."

"Nu moeten ze dus allemaal tegen elkaar spelen, wat het zeer slopend maakt voor al die ploegen. Heel erg bijzonder."