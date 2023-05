Volg de Giro bij Sporza: beelden meteen na de finish, dagelijks magazine en podcasts

Van de tijdrit in de Abruzzen tot het criterium in Rome: de 21 etappes volgen we in een liveblog met alle informatie over het koersverloop, weetjes, verhalen in de marge, tactische bedenkingen en gesprekken uit Italië.

Meteen na de finish bieden we op onze site en in onze app het belangrijkste beeldmateriaal van de dag aan. De laatste kilometer? Een snedige aanval? Een valpartij? We lijsten alles netjes op met video's.

Kort na de juichkreten van de winnaar kunnen jullie ook een kort verslagje van de etappe bekijken op onze site en in onze app.

Renaat Schotte is onze reporter in de Giro. Hij haalt voor en na elke rit de belangrijkste gesprekspartners voor zijn microfoon.

Christophe Vandegoor houdt de luisteraars op Radio 1 op de hoogte met flitsen.

Abonneer je ook op onze Giro-pushes in onze app om meteen gealarmeerd te worden bij belangrijke updates vanuit Italië.

En dankzij onze Giro-nieuwsbrief ben je elke ochtend helemaal mee met het belangrijkste nieuws en de rit van de dag. Schrijf je hier in voor de Giro-nieuwsbrief.