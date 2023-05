Ook Dirk De Wolf waagt zich aan de Sporza Giromanager: "In het voorjaar eindigde ik rond plek 58.000"

"Ik ben daar nog nooit hoog in geëindigd, in zo'n spellekes. In het voorjaar ben ik rond de 58.000e plek uitgekomen", tempert Dirk De Wolf de verwachtingen.

In zijn Giro-ploeg "De Wolven" geeft hij veel centen uit aan de klassementsmannen: Evenepoel, Roglic, Geoghegan Hart, Almeida en Carthy.

"Almeida (€8m) is een volger, die normaal tussen de 3e en 5e plek eindigt. Carthy (€7m) is hetzelfde type renner, hij lost niet gemakkelijk."

Van het sprintersbastion beperkt De Wolf zich tot Mads Pedersen (€8m) en Kaden Groves (€7m). "2 snelle renners die enkele etappes zullen winnen."

Ben Healy (€6m) verdiende een plekje in de ploeg van Wolfken "omdat hij niet veel kost." Van Jay Vine (€7m) verwacht De Wolf iets moois in de bergritten.

De ploeg is opgevuld met "knechten en renners die enkele keren zullen meezitten in ontsnappingen."

"Een Alessandro De Marchi (€4m), bijvoorbeeld, heeft binnen zijn team Jayco-AlUla geen echte kopman. Ideaal voor De Marchi om zelf enkele keren vooruit te rijden. Hetzelfde geldt voor Joe Dombrowski (€3m)."

Een mooie puzzel. "Maar de spelregels heb ik nog niet kunnen bekijken. Dat is iets voor als ik terugkom van Tenerife", belooft De Wolf.