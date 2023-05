LIVE Giro: wat heeft Remco Evenepoel te vertellen tijdens zijn persconferentie?

clock 13:50 13 uur 50. Mijn doel is om de snelste te zijn vanaf de openingstijdrit tot de slotrit. Dat is mijn tactiek. Remco Evenepoel. Mijn doel is om de snelste te zijn vanaf de openingstijdrit tot de slotrit. Dat is mijn tactiek. Remco Evenepoel

clock 13:46 13 uur 46. Evenepoel dolt met Sloveense journalist . Wanneer een journalist Remco vraagt naar zijn tactiek, reageert de wereldkampioen scherp. "Ben je een Sloveen? Dan antwoord ik niet" lacht Evenepoel. "Neen, het is moeilijk om nu al een tactiek te hebben voor de laatste weken. De wedstrijd zal zo zwaar zijn. Het hangt allemaal van de benen af." Evenepoel onderstreept het belang van de tijdritten. "Daar ga ik het maximum geven en daarna zien we hoe we ervoor staan." . Evenepoel dolt met Sloveense journalist Wanneer een journalist Remco vraagt naar zijn tactiek, reageert de wereldkampioen scherp.



"Ben je een Sloveen? Dan antwoord ik niet" lacht Evenepoel.



"Neen, het is moeilijk om nu al een tactiek te hebben voor de laatste weken. De wedstrijd zal zo zwaar zijn. Het hangt allemaal van de benen af."



Evenepoel onderstreept het belang van de tijdritten. "Daar ga ik het maximum geven en daarna zien we hoe we ervoor staan."

clock 13:44 13 uur 44. "In de tijdritten tijd pakken op Roglic". Evenepoel is klaar om het duel aan te gaan met Primoz Roglic. "Vorig jaar twijfelde ik nog of ik in de bergen hetzelfde niveau had als Roglic. Maar in Catalonië heb ik die twijfels weggeveegd." Het recept om de Giro te winnen voor Evenepoel: "Even goed zijn als Roglic in de bergen en afstand nemen in de tijdritten." . "In de tijdritten tijd pakken op Roglic" Evenepoel is klaar om het duel aan te gaan met Primoz Roglic.



"Vorig jaar twijfelde ik nog of ik in de bergen hetzelfde niveau had als Roglic. Maar in Catalonië heb ik die twijfels weggeveegd." Het recept om de Giro te winnen voor Evenepoel: "Even goed zijn als Roglic in de bergen en afstand nemen in de tijdritten."

clock 13:42 13 uur 42. "Brutale slotweek". Evenepoel en Italië is voorlopig nog geen geslaagd huwelijk, denk maar aan zijn opgave in de Giro 2021 en zijn horrorval in de Ronde van Lombardije in 2020. "Het is tijd om daar verandering in te brengen", zegt Evenepoel. "Het draait in deze Giro allemaal om de laatste dagen. De klimtijdrit op de voorlaatste dag heb ik nog niet kunnen verkennen, omdat er sneeuw op de top lag." "De slotweek wordt brutaal. Niet enkel door het parcours, maar ook door de transfers die we met de bus moeten afleggen." . "Brutale slotweek" Evenepoel en Italië is voorlopig nog geen geslaagd huwelijk, denk maar aan zijn opgave in de Giro 2021 en zijn horrorval in de Ronde van Lombardije in 2020.



"Het is tijd om daar verandering in te brengen", zegt Evenepoel.



"Het draait in deze Giro allemaal om de laatste dagen. De klimtijdrit op de voorlaatste dag heb ik nog niet kunnen verkennen, omdat er sneeuw op de top lag."



"De slotweek wordt brutaal. Niet enkel door het parcours, maar ook door de transfers die we met de bus moeten afleggen."

clock 13:40 13 uur 40. Je kan de Giro ook winnen door pas in de voorlaatste etappe de roze trui te veroveren. Remco Evenepoel. Je kan de Giro ook winnen door pas in de voorlaatste etappe de roze trui te veroveren. Remco Evenepoel

clock 13:37 13 uur 37. Roze trui op dag 1? De hamvraag wordt gesteld: jaagt Remco Evenepoel in de openingstijdrit zaterdag meteen op de roze trui? "Waarom niet? In een grote ronde wil je etappes winnen", zegt de wereldkampioen. Maar dreigt het gevaar dan niet dat zijn ploeg de Giro 21 dagen moet controleren? "Vorig jaar veroverde ik in de 6e etappe de leiderstrui in de Vuelta. De ploeg heeft toen getoond dat ze een grote ronde lang kunnen controleren." . Roze trui op dag 1? De hamvraag wordt gesteld: jaagt Remco Evenepoel in de openingstijdrit zaterdag meteen op de roze trui?



"Waarom niet? In een grote ronde wil je etappes winnen", zegt de wereldkampioen.



Maar dreigt het gevaar dan niet dat zijn ploeg de Giro 21 dagen moet controleren? "Vorig jaar veroverde ik in de 6e etappe de leiderstrui in de Vuelta. De ploeg heeft toen getoond dat ze een grote ronde lang kunnen controleren."

clock 13:35 13 uur 35. Evenepoel: "Heel goed gevoel". Evenepoel straalt veel vertrouwen uit: "Ik heb net Luik-Bastenaken-Luik voor de 2e keer gewonnen. Daarom begin ik met een heel goed gevoel aan de Giro." . Evenepoel: "Heel goed gevoel" Evenepoel straalt veel vertrouwen uit: "Ik heb net Luik-Bastenaken-Luik voor de 2e keer gewonnen. Daarom begin ik met een heel goed gevoel aan de Giro."

clock 13:32 13 uur 32. Daar is Remco! De wereldkampioen staat de pers online te woord. Wat heeft hij allemaal te vertellen? . Daar is Remco! De wereldkampioen staat de pers online te woord. Wat heeft hij allemaal te vertellen?

clock 11:22 11 uur 22. Persconferentie om 13.30 u. Remco Evenepoel is gisteren vanuit Spanje doorgereisd naar Italië, waar hij zaterdag aan zijn 2e Ronde van Italië begint. In 2021 kwam een gehavende Evenepoel zichzelf tegen, vandaag bereidt hij zich als winnaar van de Vuelta voor op een roze strooptocht. Om 13.30 u praat de wereldkampioen met de pers. Het relaas van die babbel kunnen jullie op deze pagina volgen. . Persconferentie om 13.30 u Remco Evenepoel is gisteren vanuit Spanje doorgereisd naar Italië, waar hij zaterdag aan zijn 2e Ronde van Italië begint. In 2021 kwam een gehavende Evenepoel zichzelf tegen, vandaag bereidt hij zich als winnaar van de Vuelta voor op een roze strooptocht. Om 13.30 u praat de wereldkampioen met de pers. Het relaas van die babbel kunnen jullie op deze pagina volgen.

