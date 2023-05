De nummer 1 van de wereld is een maatje te groot voor Tinne Gilis op WK squash

clock 20:19 20 uur 19. Tinne Gilis stuit op topfavoriete. Tinne Gilis heeft niet kunnen stunten in de 1/8e finales van het WK. De 25-jarige Belgische verloor kansloos van de Egyptische Nouran Gohar. Gohar is de nummer 1 van de wereld en de vicewereldkampioene van de voorbije 2 WK's. In Chicago jaagt ze op haar eerste wereldtitel. Tinne Gilis, zelf de nummer 14 van de wereld, moest de wet van de sterkste ondergaan. Ze ging onderuit met 3-0: 11-6, 11-4 en 11-7. Zus Nele Gilis moet nu de eer van de familie hooghouden. Zij neemt het zondag in haar 1/8e finale op tegen de Amerikaanse Olivia Fiechter. . Tinne Gilis stuit op topfavoriete Tinne Gilis heeft niet kunnen stunten in de 1/8e finales van het WK. De 25-jarige Belgische verloor kansloos van de Egyptische Nouran Gohar.



Gohar is de nummer 1 van de wereld en de vicewereldkampioene van de voorbije 2 WK's. In Chicago jaagt ze op haar eerste wereldtitel.



Tinne Gilis, zelf de nummer 14 van de wereld, moest de wet van de sterkste ondergaan. Ze ging onderuit met 3-0: 11-6, 11-4 en 11-7.



Zus Nele Gilis moet nu de eer van de familie hooghouden. Zij neemt het zondag in haar 1/8e finale op tegen de Amerikaanse Olivia Fiechter.

Nele Gilis bereikt net als Tinne de 1/8e finales. Nele Gilis (PSA-11) heeft het voorbeeld van zus Tinne (PSA-14) gevolgd en staat in de derde ronde. Het 11e reekshoofd had het wel niet helemaal onder de markt tegen de Française Melissa Alves (PSA-20). Het werd 3-0, maar de setstanden waren close: 12-10, 12-10, 11-8. In de onderlinge duels leidt de 27-jarige Belgische met 3-1 tegen de 29-jarige Française. In de volgende ronde wacht de Amerikaanse Olivia Fietcher (PSA-7) of de Egyptische Yathreb Adel (PSA-22) op haar.



In de volgende ronde wacht de Amerikaanse Olivia Fietcher (PSA-7) of de Egyptische Yathreb Adel (PSA-22) op haar.







Tinne Gilis laat opnieuw geen set liggen. Ook de Japanse Satomi Watanabe heeft Tinne Gilis niets in de weg kunnen leggen in de tweede ronde. Na 37 minuten stond de 3-0 (11-6, 11-5 en 11-7) op het bord. In de volgende ronde wordt het wellicht andere koek, want dan treft ze het eerste reekshoofd, de Egyptische Nouran Gohar. Gohar is de zilveren medaille van de voorbije 2 WK's.



In de volgende ronde wordt het wellicht andere koek, want dan treft ze het eerste reekshoofd, de Egyptische Nouran Gohar. Gohar is de zilveren medaille van de voorbije 2 WK's.

Nele Gilis wint in 3 sets. Ook Nele Gilis heeft haar wedstrijd in de eerste ronde vlot afgewerkt. Ze klopte de Egyptische kwalificatiespeelster Zeina Zein in 3 sets: 11-6, 11-4 en 11-3. In de volgende ronde komt ze uit tegen Mélissa Alves uit Frankrijk of Aira Azman uit Maleisië.

In de volgende ronde komt ze uit tegen Mélissa Alves uit Frankrijk of Aira Azman uit Maleisië.

Tinne Gilis vlot naar 2e ronde. Tinne Gilis heeft niet veel moeite gehad in haar openingsmatch tegen de Spaanse Cristina Gomez. Gilis is de nummer 14 van de wereld, Gomez de nummer 53. Het verschil was duidelijk:; 11-2, 11-0, 11-7. Tine Gilis is de Europese kampioene en laureate op de Wereldspelen, allebei vorig jaar. Ze staat vrijdag in de 2e ronde tegenover de Japanse Satomi Watanabe (PSA-19). Het is het 3e duel tussen de 25-jarige Belgische en de 24-jarige Japanse, vorig jaar won Gilis 2 keer. Zus Nele, 2 jaar ouder en nummer 11 van de wereld, speelt vandaag/donderdag tegen de Egyptische qualifier Zeina Zein (PSA-57).



Tine Gilis is de Europese kampioene en laureate op de Wereldspelen, allebei vorig jaar. Ze staat vrijdag in de 2e ronde tegenover de Japanse Satomi Watanabe (PSA-19). Het is het 3e duel tussen de 25-jarige Belgische en de 24-jarige Japanse, vorig jaar won Gilis 2 keer.



Zus Nele, 2 jaar ouder en nummer 11 van de wereld, speelt vandaag/donderdag tegen de Egyptische qualifier Zeina Zein (PSA-57).